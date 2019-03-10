Столкновения с "Нацкорпусом" в Черкассах: подозрение еще никому не объявляли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В рамках уголовного производства относительно столкновения между полицией и Национальным корпусом в Черкассах подозрение еще никому не объявлено. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области.
"Сейчас работники полиции проводят расследование в рамках открытого уголовного производства, подозрение еще не объявляли никому", - отметили в полиции.
Как сообщал УНН, в результате столкновения в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы.
По состоянию на утро, работники полиции находятся в стабильном состоянии.
Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.