Сутички з "Нацкорпусом" у Черкасах: підозру ще нікому не оголошували
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У рамках кримінального провадження щодо сутички між поліцією та Національним корпусом у Черкасах підозру ще нікому не оголошено. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Черкаської області.
"Зараз працівники поліції проводять розслідування в рамках відкритого кримінального провадження, підозру ще не оголошували нікому", - зазначили у поліції.
Як повідомляв УНН, внаслідок сутички у Черкасах між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них – госпіталізували.
Станом на ранок, працівники поліції перебувають у стабільному стані.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.