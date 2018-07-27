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Стычки в горсовете Конотопа: четырем задержанным объявили подозрение

Киев  •  УНН

 • 7537 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Прокуратура сообщила о подозрении четырем лицам, которых накануне задержали за столкновения во время сессии в горсовете Конотопа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, передает УНН.

"Конотопской местной прокуратурой в пятницу, 27 июля 2018 года, сообщено о подозрении четырем задержанным накануне во время столкновений в сессионном зале Конотопского городского совета", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 26 июля, в городе Конотоп на очередной сессии городского совета между сторонниками и оппонентами городского головы возник конфликт. В разгар споров в сессионный зал ворвалась группа молодых людей, вооруженная металлическими прутьями и молотками. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили молодых людей и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы.

"В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставлены 49 человек. Это молодые люди в возрасте от 17 до 34 лет, подавляющее большинство которых из г. Суми. От их противоправных действий пострадали 11 сотрудников полиции и 9 гражданских лиц", - уточнили в прокуратуре.

Четырех человек, которым вручено уведомление о подозрении, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. Отмечено, все четверо - жители г. Сумы. Двум из них 22 года, остальным по 23 года.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей) УК Украины. Полиция и прокуратура уже готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

По результатам следствия действиям других лиц будет дана правовая оценка.

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