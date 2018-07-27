Сутички у міськраді Конотопа: чотирьом затриманим оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Прокуратура повідомила про підозру чотирьом особам, яких напередодні затримали за сутички під час сесії у міськраді Конотопа. Про це повідомили прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.
"Конотопською місцевою прокуратурою у п'ятницю, 27 липня 2018 року, повідомлено про підозру чотирьом особам, затриманим напередодні під час сутичок у сесійній залі Конотопської міської ради", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 26 липня, у місті Конотоп на черговій сесії міської ради між прибічниками та опонентами міського голови виник конфлікт. У розпал суперечок у сесійну залу увірвалася група молодиків, озброєна металевими прутами та молотками. Співробітники поліції, щоб не допустити жертв серед громадян, відтіснили молодиків та застосували щодо них відповідні засоби обмеження волі.
"У відділ поліції для з'ясування обставин доставлено 49 осіб. Це молодики віком від 17 до 34 років, переважна більшість яких із м. Суми. Від їх протиправних дій постраждало 11 співробітників поліції та 9 цивільних осіб", - уточнили в прокуратурі.
Чотирьох осіб, яким вручено повідомлення про підозру, затримано в порядку ст. 208 КПК України. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. Зазначено, усі четверо - жителі м. Суми. Двом з них 22 роки, іншим по 23 роки.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 (хуліганство, пов'язане з опором представникам влади) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникам правоохоронних органів побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цими працівниками службових обов'язків) КК України. Поліція та прокуратура вже готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі.
За результатом слідства діям інших осіб буде надано правову оцінку.