Стычки в горсовете Харькова: из админздания эвакуировали 300 человек

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Из-за задымления помещения городского совета Харькова эвакуировали 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.

"20 июня в 10:07 на номер "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло во время сессии Харьковского городского совета в здании Харьковского городского исполнительного комитета по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 7. По предварительной информации в фойе на первом этаже было использовано дымовую шашку", - говорится в сообщении.

Спасатели установили наличие сильного задымления помещений с 1-го по 4-й этаж. Ввиду опасности дымовых газов, была организована эвакуация людей на свежий воздух с 1-й по 6-й этаж. Всего были эвакуированы около 300 человек.

На месте инцидента работают правоохранители.

Напомним, сегодня утром внутри и около здания городского совета Харькова распили газ и бросали дымовые шашки. Произошли столкновения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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