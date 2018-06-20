Сутички у міськраді Харкова: з адмінбудівлі евакуювали 300 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Через задимлення приміщення міської ради Харкова евакуювали 300 людей. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
"20 червня о 10:07 на номер "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що сталася під час сесії Харківської міської ради у будівлі Харківського міського виконавчого комітету за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7. За попередньою інформацією у фойє на першому поверсі було використано димову шашку", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники встановили наявність сильного задимлення приміщень з 1-го по 4-й поверх. Зважаючи на небезпеку димових газів, була організована евакуація людей на свіже повітря з 1-й по 6-й поверх. Всього було евакуйовано близько 300 осіб.
На місці інциденту працюють правоохоронці.
Нагадаємо, сьогодні вранці всередині та біля будівлі міської ради Харкова розпили газ та кидали димові шашки. Відбулися сутички.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.