Стычки в Конотопском горсовете: задержали четырех участников

"Сейчас продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия. Все нарушители доставлены в Конотопский отдел полиции, опрошенны, сфотографированы. Четыре человека задержаны в порядке ст.208 УПК, сегодня им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, и мы будем ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Круг участников событий по мере следствия будет расширяться. И по мере получения доказательств будет обоюдная ответственность в отношении одной и другой стороны, независимо от любой политической заангажированности, и каждый участник конфликта, который совершил противоправные действия, будет отвечать согласно действующему законодательству", - заявил Григоров.

Отмечено, что другие 42 активные участника стычек пока дают объяснения следователям.

Напомним, вчера, 26 июля, в городе Конотоп в Сумской области, прошла очередная, 26-я сессия городского совета. На ней рассматривались несколько актуальных вопросов для города.

"В течение сессии произошли многочисленные конфликты и словесные перепалки между присутствующими политическими оппонентами. В ходе этих столкновений произошла драка, в которой работники полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, фактически стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы те не нанесли друг другу и присутствующим гражданским лицам многочисленных телесных повреждений", - сообщили в полиции.

Результат столкновений - 12 пострадавших полицейских и 9 гражданских лиц, из них 1 депутат и 1 журналист. В полицию поступило 39 обращений. Все они внесены в Единый учет.

В полиции уже начали несколько уголовных производств, объединенных в одно по признакам ч. 4 ст. 296 (совершение групповых хулиганских действий с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений работникам полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой) УК Украины.