Сутички у Конотопській міськраді: затримали чотирьох учасників

"Наразі триває досудове слідство, проводяться першочергові слідчі дії. Всі порушники доправлені до Конотопського відділу поліції, опитані, сфотографовані. Четверо осіб затримано в порядку ст.208 КПК, сьогодні їм буде оголошено про підозру у вчиненні злочину, і ми будемо клопотати перед судом про обрання їм запобіжного заходу у вигляду тримання під вартою. Коло учасників подій по мірі слідства буде розширюватися. І по мірі отримання доказів буде обоюдна відповідальність відносно однієї і другої сторони, незалежно від будь-якої політичної заангажованості, і кожен учасник конфлікту, що вчинив протиправні дії, буде відповідати згідно чинного законодавства", - заявив Григоров.

Зазначено, що інші 42 активні учасники сутичок наразі дають пояснення слідчим.

Нагадаємо, вчора, 26 липня, в місті Конотоп, що на Сумщині, пройшла чергова, 26-та, сесія міської ради. На ній розглядалися кілька актуальних питань для міста.

"Протягом сесії сталися чисельні конфлікти та словесні перепалки між присутніми політичними опонентами. В ході цих сутичок сталася бійка, у якій працівники поліції, що забезпечували охорону громадського порядку, фактично стали стіною між протиборчими сторонами, аби ті не завдали один одному і присутнім цивільним особам чисельних тілесних ушкоджень", - повідомили в поліції.

Результат сутичок - 12 потерпілих працівників поліції та 9 цивільних осіб, з них 1 депутат та 1 журналіст. До поліції надійшло 39 звернень. Усі вони внесені до Єдиного обліку.

У поліції вже розпочали кілька кримінальних проваджень, об'єднаних в одне за ознаками ч. 4 ст. 296 (вчинення групових хуліганських дій з застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникам поліції у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, вчинене організованою групою) КК України.