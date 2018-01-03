Общественный вещатель Украины договорился о трансляции Олимпийских игр

"ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заключила сублицензионный договор с покупки прав на трансляцию в Украине Зимних Олимпийских игр-2018 и Летних Олимпийских игр-2020 с ведущей глобальной медиакомпанией Discovery Communications, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, это позволит общественному вещателю показывать трансляции Олимпиады почти на всей территории Украины. Ход соревнований будет транслироваться в формате SD и HD-Симулкаст на сайте телеканала UA:ПЕРШИЙ.

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Указано, что телеканал покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований с различных видов спорта, общая продолжительность которых составит не менее 100 часов. Особое внимание будет уделяться наиболее популярным в Украине видам спорта и выступлениям спортсменов национальной олимпийской сборной. Кроме того, наблюдать за событиями Олимпиады зрители смогут в эфире спортивных телеканалов Eurosport 1 и Eurosport 2.

Напомним, Украина уже получила 15 лицензий на зимнюю Олимпиаду-2018.