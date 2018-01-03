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Суспільний мовник України домовився про трансляцію Олімпійських ігор

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Медіакомпанія Discovery Communications та ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" уклали угоду щодо трансляції зимової Олімпіади-2018 та літньої Олімпіади-2020. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву мовника.

Суспільний мовник України домовився про трансляцію Олімпійських ігор

"ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" уклала субліцензійний договір з купівлі прав на трансляцію в Україні Зимових Олімпійських ігор-2018 і Літніх Олімпійських ігор-2020 з провідною глобальною медіакомпанією Discovery Communications, в портфоліо якої входять телеканали Eurosport", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, це дозволить суспільному мовнику показувати трансляції Олімпіади майже на всій території України. Перебіг змагань транслюватиметься в форматі SD і HD-сімулкаст на сайті телеканалу UA:ПЕРШИЙ.

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Вказано, що телеканал покаже найважливіші зустрічі й фінальні етапи головних змагань з різних видів спорту, загальна тривалість яких складатиме не менше 100 годин. Особлива увага приділятиметься найбільш популярним в Україні видам спорту і виступам спортсменів національної олімпійської збірної. Крім того, спостерігати за подіями Олімпіади глядачі зможуть в ефірі спортивних телеканалів Eurosport 1 та Eurosport 2.

Нагадаємо, Україна вже здобула 15 ліцензій на зимову Олімпіаду-2018.

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