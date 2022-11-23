Граничащая с рф Финляндия начинает крупнейшие учения ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Финском заливе и Архипелаговом море начинаются сегодня главные учения военно-морских сил Финляндии этой осенью, пишет УНН со ссылкой на Yle.
Детали
Как сообщается, цель учений – провести на финском побережье и водах Балтики международную совместную операцию, обучив военных моряков оказывать и получать международную помощь.
В учениях задействованы в числе прочих 23 военных корабля, а также суда технического флота и отряды военно-морских сил и пехоты.
В общей сложности в учениях задействованы порядка 5000 человек.
Летная активность в Южной Финляндии и на севере Балтийского моря будет высокой в ходе учений, пишет издание.
Военные учения Freezing Wings (siirryt toiseen palveluun) продлятся больше недели, и в них примут участия военные, в том числе из Германии, Франции, США и Швеции.
Дополнение
18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.
Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО 29 июня.