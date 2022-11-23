Граничащая с рф Финляндия начинает крупнейшие учения ВМС

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Финском заливе и Архипелаговом море начинаются сегодня главные учения военно-морских сил Финляндии этой осенью, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Как сообщается, цель учений – провести на финском побережье и водах Балтики международную совместную операцию, обучив военных моряков оказывать и получать международную помощь.

В учениях задействованы в числе прочих 23 военных корабля, а также суда технического флота и отряды военно-морских сил и пехоты.

В общей сложности в учениях задействованы порядка 5000 человек.

Летная активность в Южной Финляндии и на севере Балтийского моря будет высокой в ходе учений, пишет издание.

Военные учения Freezing Wings (siirryt toiseen palveluun) продлятся больше недели, и в них примут участия военные, в том числе из Германии, Франции, США и Швеции.

Дополнение

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.

Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО 29 июня.

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