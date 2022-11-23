Сусідня до рф Фінляндія розпочинає одні з найбільших навчань ВМС

Деталі

Як повідомляється, мета навчань – провести на фінському узбережжі та водах Балтики міжнародну спільну операцію, навчивши військових моряків надавати та отримувати міжнародну допомогу.

У навчаннях задіяні серед інших 23 військових кораблі, а також судна технічного флоту та загони військово-морських сил та піхоти.

Загалом у навчаннях задіяно близько 5000 осіб.

Льотна активність у Південній Фінляндії та на півночі Балтійського моря буде високою під час навчань, пише видання.

Військові навчання Freezing Wings (siirryt toiseen palveluun) триватимуть більше ніж тиждень, і в них візьмуть участь військові, у тому числі з Німеччини, Франції, США та Швеції.

Доповнення

18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Фінляндію та Швецію офіційно запросили до НАТО 29 червня.