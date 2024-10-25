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Сушилка победителя конкурса бизнес-идей "Роби своє" за 10 часов сушит тонну семян

Сушилка победителя конкурса бизнес-идей "Роби своє" за 10 часов сушит тонну семян

Киев  •  УНН

11:32 • 1359 просмотра

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Сушилка победителя конкурса бизнес-идей "Роби своє" за 10 часов сушит тонну семян.

Игоря Григоришина из села Хоньковцы в Винницкой области знают не только как хорошего хозяина, а как предпринимателя, который не боится рисковать и расширять собственные горизонты. За почти 10 лет в агробизнесе мужчина вырастил тонны пшеницы, кукурузы и подсолнечника. В этом году он решил попробовать новое направление - выращивание тыквы на семена. Однако для полноценного производства не хватало сушилки.

В поисках решения Игорь подал заявку на участие в конкурсе бизнес-идей "Роби своє", который ежегодно проводит Благотворительный фонд "МХП-Громаді" с целью поддержки активных и инициативных украинцев.

"Когда я узнал о возможности участия в конкурсе бизнес-идей от БФ "МХП-Громаді", сразу решил попробовать свои силы", - рассказывает предприниматель Игорь Григоришин.

Бизнес-идея предприимчивого земледельца оказалась успешной, и мужчина получил 100 тыс. грн на развитие собственной деятельности. За эти средства мужчине  удалось оборудовать современную сушилку, которая за 10 часов способна высушить около тонны готовых семян, что позволяет фермеру эффективно работать и делать шаги к успеху.

"Участие в конкурсе дало мне возможность не просто работать на полную мощность, но и осуществить давнюю мечту. Ведь ниша по выращиванию тыкв на семена в нашем регионе не была заполнена. Кроме того, есть возможность создать дополнительные рабочие места. В этом году временно привлекал двух работников", - делится Игорь Григоришин.

В этом сезоне, несмотря на неблагоприятные погодные условия, фермеру удалось высушить более 8 тонн тыквенных семечек. Тыквы пока он не перерабатывает, поэтому, чтобы те не пропадали, отдает их односельчанам, которые имеют собственные хозяйства. Предприниматель уже договорился об оптовом сбыте семян и активно планирует следующий посевной сезон. Кроме этого, Игорь мечтает расширить свое производство и начать изготавливать тыквенное масло. Опыт Игоря Григоришина - один из ярких примеров того, как при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" можно развивать собственный бизнес и вносить весомый вклад в благосостояние своей громады.

По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александра Пахолюка, поддержка малого бизнеса в громадах - это важный шаг к тому, чтобы села и малые города Украины становились самодостаточными и формировали свою ячейку успешного бизнес-сообщества.  

"Появление новых рабочих мест, а также примеры успешного предпринимательства меняют подход к местным ресурсам и открывают новые перспективы для развития громады. Для этого не нужно ехать в большие города в поисках работы - возможности всегда есть дома, в своей громаде", - объясняет Александр Пахолюк. 

Напомним, в этом году из 616 заявок из 15 областей Украины независимые эксперты конкурса бизнес-идей "Роби своє" выбрали 80. На воплощение всех проектов направлено около 10 млн грн. Сумма одного гранта - до 100 тыс. грн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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