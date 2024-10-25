Сушарка переможця конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" за 10 годин сушить тонну насіння.

Ігоря Григоришина з села Хоньківці на Вінниччині знають не лише як гарного господаря, а як підприємця, який не боїться ризикувати й розширювати власні горизонти. За майже 10 років в агробізнесі чоловік виростив тонни пшениці, кукурудзи та соняшника. Цьогоріч він вирішив спробувати новий напрямок - вирощування гарбузів на насіння. Проте для повноцінного виробництва бракувало сушарки.

У пошуках рішення Ігор подав заявку на участь у конкурсі бізнес-ідей "Роби своє", який щорічно проводить Благодійний фонд "МХП-Громаді" з метою підтримки активних та ініціативних українців.

"Коли я дізнався про можливість участі у конкурсі бізнес-ідей від БФ "МХП-Громаді", одразу вирішив спробувати власні сили", - розповідає підприємець Ігор Григоришин.

Бізнес-ідея підприємливого землероба виявилася успішною, і чоловік отримав 100 тис. грн на розвиток власної діяльності. За ці кошти чоловіку вдалося обладнати сучасну сушарку, яка за 10 годин здатна висушити близько тонни готового насіння, що дозволяє фермеру ефективно працювати та робити кроки до успіху.

"Участь у конкурсі дала мені можливість не просто працювати на повну потужність, а й здійснити давню мрію. Адже ніша по вирощуванню гарбузів на насіння у нашому регіоні не була заповнена. Окрім того, є можливість створити додаткові робочі місця. Цього року тимчасово залучав двох працівників", - ділиться Ігор Григоришин.

Цього сезону, попри несприятливі погодні умови, фермеру вдалося висушити понад 8 тонн гарбузового насіння. Гарбузи наразі він не переробляє, тому, щоб ті не пропадали, віддає їх односельцям, які мають власні господарства. Підприємець уже домовився про оптовий збут насіння та активно планує наступний посівний сезон. Окрім цього, Ігор мріє розширити своє виробництво і почати виготовляти гарбузову олію. Досвід Ігоря Григоришина - один з яскравих прикладів того, як за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" можна розвивати власний бізнес та робити вагомий внесок у добробут своєї громади.

За словами директора Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександра Пахолюка, підтримка малого бізнесу в громадах - це важливий крок до того, щоб села і малі міста України ставали самодостатніми та формували свій осередок успішної бізнес-спільноти.

"Поява нових робочих місць, а також приклади успішного підприємництва змінюють підхід до місцевих ресурсів та відкривають нові перспективи для розвитку громади. Для цього не потрібно їхати до великих міст у пошуках роботи - можливості завжди є вдома, у своїй громаді", - пояснює Олександр Пахолюк.

Нагадаємо, цього року з-поміж 616 заявок з 15 областей України незалежні експерти конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" обрали 80. На втілення всіх проєктів спрямовано близько 10 млн грн. Сума одного гранту – до 100 тис. грн.