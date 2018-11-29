Сущенко разрешили позвонить из колонии защитнику
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинскому журналисту Роману Сущенко разрешили позвонить из колонии его общественному защитнику Марку Фейгин. Об этом адвокат написал в Twitter, передает УНН.
"Только что с ИК-11 мне позвонил Роман Сущенко. Дали 15 минут для разговора. У него все в порядке, передавал всем привет", - сообщил Фейгин.
Как сообщал УНН, ранее адвокат рассказал об условиях содержания Сущенко в исправительной колонии. Его держат в безопасном месте, в соседней камере с украинцев Выговским.
Напомним, 7 ноября стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который был незаконно осужден в России, этапировали в исправительную колонию в Кировской области (г.Киров-Чепецк, д.Утробино).
Украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
Только что из ИК-11 мне позвонил Роман Сущенко. Дали 15 минут для разговора. У него всё в порядке, передавали всем привет.- Mark Feygin (@FeyginMark) 29 ноября 2018 г.