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Сущенко разрешили позвонить из колонии защитнику

Сущенко разрешили позвонить из колонии защитнику

Киев  •  УНН

 • 8218 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинскому журналисту Роману Сущенко разрешили позвонить из колонии его общественному защитнику Марку Фейгин. Об этом адвокат написал в Twitter, передает УНН.

"Только что с ИК-11 мне позвонил Роман Сущенко. Дали 15 минут для разговора. У него все в порядке, передавал всем привет", - сообщил Фейгин.

Как сообщал УНН, ранее адвокат рассказал об условиях содержания Сущенко в исправительной колонии. Его держат в безопасном месте, в соседней камере с украинцев Выговским.

Напомним, 7 ноября стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который был незаконно осужден в России, этапировали в исправительную колонию в Кировской области (г.Киров-Чепецк, д.Утробино).

Украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

Только что из ИК-11 мне позвонил Роман Сущенко. Дали 15 минут для разговора. У него всё в порядке, передавали всем привет.

- Mark Feygin (@FeyginMark) 29 ноября 2018 г.

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