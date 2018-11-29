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Сущенку дозволили зателефонувати із колонії захиснику

Сущенку дозволили зателефонувати із колонії захиснику

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українському журналісту Роману Сущенку дозволили подзвонити з колонії його громадському захиснику Марку Фейгіну. Про це адвокат написав у Twitter, передає УНН.

“Щойно з ВК-11 мені подзвонив Роман Сущенко. Дали 15 хвилин для розмови. У нього все в порядку, передавав усім привіт”, — повідомив Фейгін.

Як повідомляв УНН, раніше адвокат розповів про умови утримання Сущенка у виправній колонії. Його тримають в безпечному місці, у сусідній камері з українцем Виговським.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що українського журналіста Романа Сущенка, який був незаконно засуджений в Росії, етапували до виправної колонії в Кіровській області (м.Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

Українця Романа Сущенка, утримуваного в російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Только что из ИК-11 мне позвонил Роман Сущенко. Дали 15 минут для разговора. У него всё в порядке, передавал всем привет.

— Mark Feygin (@FeyginMark) 29 ноября 2018 г.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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