Сущенку дозволили зателефонувати із колонії захиснику

“Щойно з ВК-11 мені подзвонив Роман Сущенко. Дали 15 хвилин для розмови. У нього все в порядку, передавав усім привіт”, — повідомив Фейгін.

Як повідомляв УНН, раніше адвокат розповів про умови утримання Сущенка у виправній колонії. Його тримають в безпечному місці, у сусідній камері з українцем Виговським.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що українського журналіста Романа Сущенка, який був незаконно засуджений в Росії, етапували до виправної колонії в Кіровській області (м.Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

Українця Романа Сущенка, утримуваного в російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Только что из ИК-11 мне позвонил Роман Сущенко. Дали 15 минут для разговора. У него всё в порядке, передавал всем привет.