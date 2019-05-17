Сущенко посетил адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинского журналиста Романа Сущенка, которого незаконно осудили в РФ, посетил адвокат Марк Фейгин. Об этом защитник написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я в ИК-11 в Кирово-Чепецке. Вышел от политзаключенного Романа Сущенко. Передает всем привет", - написал Фейгин.
Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.