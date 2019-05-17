Сущенка відвідав адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно засудили в РФ, відвідав адвокат Марк Фейгін. Про це захисник написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Я у ВК-11 у Кірово-Чепецьку. Вийшов від політв'язня Романа Сущенко. Передає всім привіт", - написав Фейгін.
Нагадаємо, Романа Сущенка, утримуваного у російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Український журналіст був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українську розвідку. У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста в підрозділ Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.