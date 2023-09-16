суровикин с делегацией минобороны рф приехал в Алжир
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Российский генерал сергей суровикин прибыл в Алжир с делегацией минобороны, пишут росСМИ, передает УНН.
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"Очевидно, что к суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе на восточном направлении", - утверждает собеседник российского издания.
Дополнение
суровикин не появлялся на публике после мятежа евгения пригожина вплоть до 4 сентября, когда его совместную фотографию с женой, сделанную в москве, опубликовала ксения собчак
После этого информация о генерале исчезла с сайта минобороны, а в госдуме заявили, что суровикину якобы нашли «неплохую» должность. Источники The New York Times после появления генерала на публике отмечали, что «технически» суровикин все еще действующий офицер вооруженных сил, но у него больше нет никаких «карьерных перспектив».
11 сентября суровикина назначили на новую должность, он возглавил Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.