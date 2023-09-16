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суровікін з делегацією міноборони рф приїхав в Алжир

суровікін з делегацією міноборони рф приїхав в Алжир

Київ • УНН

 • 257519 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Російський генерал сергій суровікін прибув в Алжир з делегацією міноборони, пишуть росЗМІ, передає УНН.

Цитата

"Очевидно, що до суровікіну зберігається довіра на найвищому рівні і не виключено, що поїздка генерала може бути пов'язана з його можливим призначенням на посаду, яка матиме відношення до роботи у східному напрямку", - стверджує співрозмовник російського видання.

Доповнення

Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту євгена пригожина аж до 4 вересня, коли його спільну фотографію з дружиною, зроблену в москві, опублікувала ксенія собчак

Після цього інформація про генерала зникла із сайту міноборони, а в держдумі заявили, що суровікіну нібито знайшли «непогану» посаду. Джерела The New York Times після появи генерала на публіці зазначали, що «технічно» суровікін все ще чинний офіцер збройних сил, але в нього більше немає жодних «кар'єрних перспектив».

11 вересня суровікіна призначили на нову посаду, він очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.

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