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Суркисы атакуют Павелко из-за больших долгов "Динамо" - Манько

Суркисы атакуют Павелко из-за больших долгов "Динамо" - Манько

Киев  •  УНН

 • 16902 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Атака владельцев киевского "Динамо" братьев Суркисов на действующего главу ФФУ Андрея Павелко продолжается, и вероятно, что скоро она не завершится, поскольку Павелко тщательно взялся за аудит их футбольного клуба и принципиально делает свою работу. Такое мнение в авторском блоге выразил политический эксперт Владимир Манько, передает УНН.

"Оказывается, что "Динамо" имеет большой долг. Регламент украинской Премьер-лиги предусматривает строгие требования относительно финансового состояния клубов. Нет денег, есть долги - рискуешь быть деклассированным в низшую лигу. А ФФУ, в состав которой входит и Премьер-лига, может влиять на принятие решения.

Вопрос долгов киевского "Динамо" поднял именно Андрей Павелко после прихода в ФФУ. Об этом он заявил в своем интервью. Очевидно, что только раздачей интервью Павелко не ограничивается, а инициирует проверки и другие мероприятия, которые в его компетенции.

Именно это и беспокоит "акул". Поэтому и развернули кампанию на дискредитацию принципиального Павелко. Цель - устранить его с должности и вернуть себе влияние на ФФУ", - считает эксперт.

Григорий Суркис двенадцать лет лично руководил ФФУ (2000-2012) и обзавелся связями в УЕФА и ФИФА, напоминает Манько.

И поэтому бизнесмен "будет искать поддержки в этих организациях", убежден политолог.

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Манько также вспомнил ситуацию с хорватскими футболистами, когда Суркис осудил ребят за приветствие "Слава Украине". В то время, как Павелко и ФФУ публично заявили о поддержке хорватских игроков.

"В таком контексте следует воспринимать его позицию по осуждению хорватов Виды и Вукоевича за "Слава Украине". Суркис не зря занял позицию в унисон с самой ФИФА.

А еще это характеризует его как беспринципного и непатриотичного человека. Есть информация, что по инициативе братьев Суркисов были проведены переговоры с фан-сектором Динамо, чтобы те прекратили петь "Путин - х ... йло" на трибунах. Но агрессия РФ еще не закончена и территории не возвращены. То есть эти слова до сих пор актуальны, но Суркисов это не волнует", - отметил Манько.

Наконец эксперт добавил, что глава ФФУ Павелко, войдя в клинч с "акулами", нарушил давнюю проблему украинского футбола.

"Это полная зависимость от олигархов. Очевидно, что этот популярный вид спорта требует больших инвестиций. Однако влияние "денежных мешков" на футбол все же следует ограничить", - резюмировал Манько.

Напомним, 10 июля британский журналист Тим Уайт представил собственный фильм-расследование о коррупции в футболе, в котором рассказал о подкупе ФИФА при посредничестве Суркиса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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