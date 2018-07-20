Суркіси атакують Павелка через великі борги “Динамо” — Манько

“Виявляється, що „Динамо“ має великий борг. Регламент української Прем’єр-ліги передбачає суворі вимоги щодо фінансового стану клубів. Не маєш грошей, чи маєш борги — ризикуєш бути декласованим у нижчу лігу. А ФФУ, до складу якої входить і Прем’єр-ліга, може впливати на прийняття рішення.

Питання боргів київського „Динамо“ порушив саме Андрій Павелко після приходу у ФФУ. Про це він заявив у своєму інтерв’ю. Очевидно, що лише роздачею інтерв’ю Павелко не обмежується, а ініціює перевірки та інші заходи, що у його компетенції.

Саме це й непокоїть „акул“. Тому й розгорнули кампанію на дискредитацію принципового Павелка. Мета — усунути його з посади і повернути собі вплив на ФФУ”, — вважає експерт.

Григорій Суркіс дванадцять років особисто керував ФФУ (2000—2012) і обзавівся зв’язками в УЄФА та ФІФА, нагадує Манько.

І тому бізнесмен “буде шукати підтримки у цих організаціях”, переконаний політолог.

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Манько також згадав ситуації із хорватськими футболістами, коли Суркіс засудив хлопців за вітання “Слава Україні”. В той час, як Павелко та ФФУ публічно заявили про підтримку хорватських гравців.

“У такому контексті слід сприймати його позицію із засудження хорватів Віди та Вукоєвича за „Слава Україні“. Суркіс не дарма зайняв позицію в унісон із самою ФІФА.

А ще це характеризує його як безпринципну і непатріотичну людину. Є інформація, що за ініціативою братів Суркісів було проведено перемовини з фан-сектором Динамо, щоб ті припинили співати „Путін — х...йло“ на трибунах. Але ж агресія РФ ще не закінчена і території не повернуто. Тобто ці слова досі актуальні, але Суркісів це не обходить”, — зауважив Манько.

Насамкінець експерт додав, що очільник ФФУ Павелко, увійшовши у клінч з “акулами”, порушив давню проблему українського футболу.

“Це повна залежність від олігархів. Очевидно, що цей найпопулярніший вид спорту потребує великих інвестицій. Проте вплив „грошових мішків“ на футбол все ж слід обмежити”, — резюмував Манько.

Нагадаємо, 10 липня британський журналіст Тім Вайт презентував власний фільм-розслідування про корупцію у футболі, в якому розповів про підкуп ФІФА за посередництва Суркіса.