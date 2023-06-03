Спутниковые снимки Бердянского порта: видны повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. После попадания в порт Бердянска на снимках со спутников видны разрушения, сообщает Telegram-канал “Бердянск Сегодня”, пишет УНН.
Детали
В то время, как оккупанты отрицают, что вчерашнее попадание в Бердянский порт привело к разрушениям, спутниковые снимки свидетельствуют об обратном.
Дополнение
Российские оккупанты после взрыва, который был в Бердянском порту вчера, начали быстро вывозить свое оборудование из порта по сухопутной дороге, и отводить корабли, которые приехали воровать украинское зерно.