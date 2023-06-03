Супутникові знімки Бердянського порту: видно пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Після влучання у порт Бердянська на знімках з супутниками видно руйнування, повідомляє Telegram-канал “Бердянськ Сьогодні”, пише УНН.
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У той час, як окупанти заперечують, що вчорашнє влучання у Бердянський порт призвели до руйнування, супутникові знімки свідчать протилежне.
Доповнення
Російські окупанти після вибуху, який був в Бердянському порту вчора, почали швидко вивозити своє обладнання з порту по сухопутній дорозі, і відводити кораблі, які приїхали красти українське зерно.