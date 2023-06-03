Супутникові знімки Бердянського порту: видно пошкодження

Деталі

У той час, як окупанти заперечують, що вчорашнє влучання у Бердянський порт призвели до руйнування, супутникові знімки свідчать протилежне.

Доповнення

Російські окупанти після вибуху, який був в Бердянському порту вчора, почали швидко вивозити своє обладнання з порту по сухопутній дорозі, і відводити кораблі, які приїхали красти українське зерно.