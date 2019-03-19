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Супрун заверила, что дрожжевой хлеб безопасный

Киев • УНН

 • 12889 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверяет, что дрожжевой хлеб безопасный и не вызывает рак. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Супрун заверила, что дрожжевой хлеб безопасный

"Многие считают, что хлеб на дрожжах вреден, поэтому предпочитают хлеб на закваске. Когда мы говорим о дрожжах, которые есть в составе пищевых продуктов, то чаще всего имеем в виду различные штаммы микроорганизмов. Какие именно - зависит от продукта. К примеру, те, что есть в хлебе, вине, домашнем сыре, квасе, кефире, отличаются от дрожжей, содержащихся в пиве. Чтобы хлеб был рыхлым и более питательным, в тесто добавляют микроорганизмы, которые изменяют его свойства. Дрожжи это простейшие грибки, способные делать из сахара углекислый газ. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки", - написала Супрун.

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Она добавила, что закваска - тоже микроорганизмы, ведь это смесь молочнокислых бактерий и дрожжей. Они способны расщеплять мальтозу теста и сахар с образованием молочной кислоты и углекислого газа. Если испечь хлеб без дрожжей, закваски или соды он будет достаточно плоским.

"Кроме рыхлости дрожжи делают хлеб полезнее - обогащают его витаминами и аминокислотами. В частности, в таком хлебе больше железа. Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки. Фитин это соединение, связывает ионы железа или цинка, и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике. Поэтому хлеб на кислом тесте содержит значительно больше доступного железа", - заверила Супрун.

Дрожжи и их споры при высоких температурах погибают, поэтому переживать, что живые дрожжи в хлебе могут принести какой-то вред - не стоит.

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Вздутие после употребления белого хлеба происходит из-за обилия углеводов и малое количество клетчатки. Если дрожжевой белый хлеб и сдобу есть много и быстро, тогда происходит вздутие.

"Если вас пугают дрожжи и вы хотите сделать свой рацион более здоровым - выбирайте цельнозерновой хлеб. Он содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное - хорошо его пережевывайте и запивайте. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ, и предотвращать связанным с клетчаткой запорам", - подчеркнула Супрун.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, чем лучше запивать лекарства.

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