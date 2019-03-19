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Супрун запевнила, що дріжджовий хліб безпечний

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевняє, що дріжджовий хліб безпечний та не викликає рак. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Супрун запевнила, що дріжджовий хліб безпечний

“Багато людей вважають, що хліб на дріжджах шкідливий, тому надають перевагу хлібу на заквасці. Коли ми говоримо про дріжджі, які є в складі харчових продуктів, то найчастіше маємо на увазі різні штами мікроорганізмів. Які саме — залежить від продукту. До прикладу, ті, що є в хлібі, вині, домашньому сирі, квасі, кефірі, відрізняються від дріжджів, що містяться в пиві. Щоби хліб був пухким та більш поживним, до тіста додають мікроорганізми, які змінюють його властивості. Дріжджі це найпростіші грибки, здатні робити із цукру вуглекислий газ. Коли хліб печеться, вуглекислий газ піднімається і робить в тісті дірочки”, — написала Супрун.

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Вона додала, що закваска — теж мікроорганізми, адже це суміш молочнокислих бактерій та дріжджів. Вони здатні розщеплювати мальтозу тіста і цукор з утворенням молочної кислоти та вуглекислого газу. Якщо спекти хліб без дріжджів, закваски чи соди він буде досить пласким.

“Крім пухкості дріжджі роблять хліб кориснішим — збагачують його вітамінами та амінокислотами. Зокрема в такому хлібі більше заліза. Коли тісто підходить, ферменти мікроорганізмів руйнують фітин борошна. Фітин це сполука, що зв’язує іони заліза чи цинку, і робить їх недоступними для засвоєння в нашому кишківнику. Тому хліб на кислому тісті містить значно більше доступного заліза”, — запевнила Супрун.

Дріжджі і їхні спори за високих температур гинуть, тому перейматись, що живі дріжджі в хлібі можуть принести якусь шкоду — не варто.

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Здуття після вживання білого хліба відбувається через велику кількість вуглеводі та малу кількість клітковини. Якщо дріжджовий білий хліб та здобу їсти багато і швидко, тоді відбувається здуття.

“Якщо вас лякають дріжджі та ви прагнете зробити свій раціон більш здоровим — обирайте цільнозерновий хліб. Він містить більше поживних речовин, вітамінів, мінералів та клітковини. Головне — добре його пережовуйте та запивайте. Це сприятиме процесу травлення та засвоєнню поживних речовин, і запобігатиме пов‘язаним із клітковиною закрепам”, — підкреслила Супрун.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, чим краще запивати ліки.

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