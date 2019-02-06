Супрун из командировки немедленно возвращается в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сегодня возвращается в Украину из командировки в США. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Мы должны в кратчайшие сроки восстановить работу Министерства", - написала Супрун.
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Как сообщал УНН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения.
Напомним, в Окружном административном суде города Киева подтвердили, что суд вынес решение о запрете Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины.