Супрун з відрядження негайно повертається в Україну

"Сьогодні повертаюсь в Україну з відрядження у США, яке було скасоване у зв’язку з ухвалою судді Каракашьяна. Мусимо у найкоротші строки відновити роботу Міністерства", - написала Супрун.

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Як повідомляв УНН, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Окружному адміністративному суді міста Києва підтвердили, що суд виніс ухвалу щодо заборони Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України.