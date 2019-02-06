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Супрун з відрядження негайно повертається в Україну

Супрун з відрядження негайно повертається в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сьогодні повертається в Україну з відрядження у США. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні повертаюсь в Україну з відрядження у США, яке було скасоване у зв’язку з ухвалою судді Каракашьяна. Мусимо у найкоротші строки відновити роботу Міністерства", - написала Супрун.

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Як повідомляв УНН, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Окружному адміністративному суді міста Києва підтвердили, що суд виніс ухвалу щодо заборони Уляні  Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України.

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