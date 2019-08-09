Супрун назвала причины лишнего веса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о причинах лишнего веса и повторяющихся ошибках в планировании питания. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Супрун назвала ряд причин накопления жира в теле человека. Среди них:
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- пищевое поведение в семье, а именно традиции есть дома без ограничений, всегда иметь сладкое и привычка многократных перекусов;
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- хронический недостаток сна, который в итоге приводит к нарушениям гормональной системы и "ночному дожору";
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- нарушение гормонального здоровья в сочетании с генетическими наклонностями человека;
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- психические расстройства, к которым относят депрессию, низкую самооценку и тому подобное;
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- несбалансированность рациона, то есть значительное преимущество жирных или сладких продуктов.
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К повторяющимся ошибкам в планировании питания Супрун отнесла чрезмерное употребление кофе, который по калорийности приближен к порции пищи, однако, содержит только быстрые углеводы. Бесполезными считаются и сладкие завтраки, которые наоборот способствуют набору веса. Частые перекусы, по словам Супрун, вообще не нужны взрослому человеку, ведь они только будут портить аппетит, зубы и фигуру.
По ее словам, наибольшие затраты калорий в нашем теле приходятся на печень, мозг и мышцы. Поэтому недостаток физической активности также считается одним из важнейших факторов, влияющих на массу тела человека.
Напомним, главными причинами преждевременной смертности является неинфицированные болезни: сердечно-сосудистые, рак и диабет.