Супрун назвала причини зайвої ваги

Супрун назвала низку причин накопичення жиру в тілі людини. Серед них:



харчова поведінка в сім'ї, а саме традиції їсти вдома без обмежень, завжди мати солодке і звичка багаторазових перекусів;



хронічний брак сну, який в результаті призводить до порушень гормональної системи і "нічного дожору";



порушення гормонального здоров'я у поєднанні з генетичними схильностями людини;



психічні розлади, до яких відносять депресію, низьку самооцінку тощо;



незбалансованість раціону, тобто значна перевага жирних або солодких продуктів.



До повторюваних помилок у плануванні харчування Супрун віднесла надмірне вживання кави, яка за калорійністю наближена до порції їжі, проте, містить лише швидкі вуглеводи. Некорисними вважаються і солодкі сніданки, які навпаки сприяють набору ваги. Часті перекуси, за словами Супрун, взагалі непотрібні дорослій людині, адже вони тільки псуватимуть апетит, зуби і фігуру.

З її слів, найбільші витрати калорій в нашому тілі припадають на печінку, мозок та м’язи. Тому брак фізичної активності також вважається одним з найважливіших факторів, що впливають на масу тіла людини.

Нагадаємо, головними причинами передчасної смертності є неінфіковані хвороби: серцево-судинні, рак і діабет.