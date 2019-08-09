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Супрун назвала причини зайвої ваги

Супрун назвала причини зайвої ваги

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про причини зайвої ваги та повторювані помилки в плануванні харчування. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Супрун назвала низку причин накопичення жиру в тілі людини. Серед них:

  • харчова поведінка в сім'ї, а саме традиції їсти вдома без обмежень, завжди мати солодке і звичка багаторазових перекусів;
  • хронічний брак сну, який в результаті призводить до порушень гормональної системи і "нічного дожору";
  • порушення гормонального здоров'я у поєднанні з генетичними схильностями людини;
  • психічні розлади, до яких відносять депресію, низьку самооцінку тощо;
  • незбалансованість раціону, тобто значна перевага жирних або солодких продуктів.

До повторюваних помилок у плануванні харчування Супрун віднесла надмірне вживання кави, яка за калорійністю наближена до порції їжі, проте, містить лише швидкі вуглеводи. Некорисними вважаються і солодкі сніданки, які навпаки сприяють набору ваги. Часті перекуси, за словами Супрун, взагалі непотрібні дорослій людині, адже вони тільки псуватимуть апетит, зуби і фігуру.

З її слів, найбільші витрати калорій в нашому тілі припадають на печінку, мозок та м’язи. Тому брак фізичної активності також вважається одним з найважливіших факторів, що впливають на масу тіла людини.

Нагадаємо, головними причинами передчасної смертності є неінфіковані хвороби: серцево-судинні, рак і діабет.

Українські Національні Новини

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