Противник "Динамо" по Лиге Европы одержал очередную победу в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Лондонский “Челси” в присутствии почти 25 тысяч болельщиков на гостевом стадионе “Крейвен Коттедж” заработал три очка в выездном противостоянии 29-го тур АПЛ с “Фулхэмом”, передает корреспондент УНН.
Первый момент возник у ворот “синих”. Голкипер Аррисабалага после простого навеса в штрафную в прыжке не смог зафиксировать мяч в руках, однако нападающий “дачников” не воспользовался моментом и не успел переправить игровой снаряд в пустую рамку (вратарь “Челси” со второй попытки зафиксировал мяч на газоне).
В одной из следующих атак гости огорчили вратаря старейшего клуба Лондона: прострел Аспиликуэты увенчался голом Игуаина. После этого “Дачники” провели две острые атаки. В первом случае испанский вратарь в сногсшибательном прыжке совершил сейв, а в следующем эпизоде Аррисабалага ничего не мог поделать после расстрела ворот Чемберсом.
И все же “Челси” довольно быстро вернул преимущество, отметившись заключительным мячом в игре. Игуаин протащил “мяч” в штрафную и сделал удивительно удачную передачу на автора гола Жоржинью — 2:1.
Стоит отметить, “Челси” набрал 56 пунктов. Клуб под руководством Сарре занимает 6-ю строчку отставая на один балл от “Арсенала” и на два от “Манчестер Юнайтед” при одной игре в запасе над оппонентами.
Добавим, 7-го марта в гости к лондонцам приедет “Динамо” в матче 1/8 финала Лиги Европы.