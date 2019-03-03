Супротивник "Динамо" по Лізі Європи здобув чергову перемогу в АПЛ

Перший момент виник біля воріт “синіх”. Голкіпер Аррісабалага після простого навісу в штрафну у стрибку не зумів зафіксувати м’яч у руках, однак нападник “дачників” не скористався моментом та не встиг переправити ігровий снаряд у порожню рамку (воротар “Челсі” з другої спроби зафіксував м’яч на газоні).

В одній з наступних атак гості засмутили воротаря найстарішого клубу Лондона: простріл Аспілікуети увінчався голом Ігуаїна. Після цього “Дачники” провели дві гострі атаки. У першому випадку іспанський воротар в карколомному стрибку здійснив сейв, а в наступному епізоді Аррісабалага нічого не міг вдіяти після розстрілу воріт Чемберсом.

І все-таки “Челсі” доволі швидко повернув перевагу, відзначившись заключним м’ячем у грі. Ігуаїн протягнув “шкіряну кулю” до штрафної і зробив напрочуд вдалу передачу на автора голу Жоржінью — 2:1.

Варто зазначити, “Челсі” набрав 56 пунктів. Клуб під орудою Саррі займає 6-й рядок відстаючи на один бал від “Арсеналу” і на два від “Манчестер Юнайтед” при одній грі в запасі над опонентами.

Додамо, 7-го березня в гості до лондонців завітає “Динамо” в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.