Суперъяхта, связываемая с Усмановым, больше не подпадает под санкции ЕС - Bloomberg

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Суперъяхта, связываемая с семьей российского миллиардера Алишера Усманова, больше не может считаться «замороженным» активом в рамках режима санкций ЕС, постановил суд Франкфурта, разрешив верфи, обслуживающей судно, требовать оплаты за многолетнее техническое обслуживание, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Неясно, кто в конечном итоге стоит за трастом, для которого удерживается яхта Dilbar, и нельзя сделать вывод, что они подпадают под санкции, говорится в постановлении Административного суда немецкого города, вынесенном ранее в этом месяце. Власти не доказали, что Усманов имеет какое-либо влияние на траст, поэтому судно нельзя считать замороженным экономическим ресурсом, говорится в постановлении.

Это последний поворот в запутанных спорах вокруг крупнейшей в мире суперъяхты, заказанной Усмановым и названной в честь его матери. Немецкая судостроительная компания Lürssen построила судно около десяти лет назад и обслуживала его в последние годы после того, как магнат попал под санкции. Компания подала иск в суд, пытаясь доказать, что на нее не распространяются санкции и она может выставлять счета владельцам яхты Dilbar за техническое обслуживание.

Компания Lürssen подала иск после того, как сестра Усманова, Гульбахор Исмаилова, которая когда-то была главным бенефициаром траста «The Sister Trust», владеющего яхтой, была исключена из списка санкций ЕС в марте 2025 года. Франкфуртский суд сослался на это решение об исключении Исмаиловой из списка в своих аргументах, добавив, что само название траста также не является достаточно убедительным доказательством связи с Усмановым.

Решение может быть обжаловано.

Согласно решению суда, дочерний траст, а также компания, на которую зарегистрирована яхта Dilbar на Каймановых островах, находятся в санкционных списках США, но не ЕС.

Яхта Dilbar была построена в 2016 году и включает такие роскошные удобства, как 25-метровый бассейн и две вертолетные площадки. В 2022 году Министерство финансов США оценило ее в 600-750 миллионов долларов. Пока неясно, что траст планирует делать с яхтой. После того, как магнат и его сестра попали под санкции в 2022 году, судно находилось в порту Гамбурга.

Усманов находится под санкциями США и ЕС. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, он является седьмым самым богатым россиянином с состоянием в 18 миллиардов долларов.

Пресс-служба Усманова сообщила, что миллиардер приветствует решение суда.

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