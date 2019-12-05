Соперник сборной Украины получил кадровую потерю перед Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Помощник главного тренера сборной Нидерландов Кес ван Вондерен принял решение покинуть национальную команду, сообщает УНН со ссылкой на сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
О решении об отставке ассистент Рональда Кумана принял после жеребьевки группового этапа Евро-2020. Свою отставку специалист объяснил отсутствием возможности реализовать потенциал тренера.
“Конечно, жаль, что Кес оставляет нас в такой важный момент. Но я уважаю его выбор. Наш следующий тренировочный сбор состоится в марте 2020 года. Поэтому в моей команды есть достаточно времени, чтобы найти замену Вондерену”, — отметил Куман.
Отметим, что 50-летний Кес ван Вондерен присоединился к сборной Нидерландов весной 2018 года.
Заметим, что сборная Нидерландов первый матч на групповом этапе Евро-2020 сыграет в Амстердаме против Украины 14 июня.