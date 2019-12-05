Суперник збірної України зазнав кадрової втрати перед Євро-2020

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Помічник головного тренера збірної Нідерландів Кес ван Вондерен прийняв рішення покинути національну команду, повідомляє УНН з посиланням на сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Про рішення стосовно відставки асистент Рональда Кумана прийняв після жеребкування групового етапу Євро-2020. Свою відставку спеціаліст пояснив відсутністю можливості реалізувати потенціал тренера.

“Звичайно, шкода, що Кес залишає нас у такий важливий момент. Але я поважаю його вибір. Наш наступний тренувальний збір відбудеться у березні 2020 року. Тож у моєї команди є достатньо часу, аби знайти заміну Вондерену”, — наголосив Куман.

Зазначимо, що 50-річний Кес ван Вондерен приєднався до збірної Нідерландів навесні 2018 року.

Зауважимо, що збірна Нідерландів перший матч на груповому етапі Євро-2020 зіграє в Амстердамі проти України 14 червня.

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