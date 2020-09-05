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Соперник сборной Украины по Евро-2020 получил выигрыш на старте Лиги наций

Киев • УНН

 • 11822 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В матче первого тура группы 1 дивизиона А Лиги наций сборная Нидерландов принимала национальную команду Польши, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Соперник сборной Украины по Евро-2020 получил выигрыш на старте Лиги наций

Встреча на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственное взятие ворот в игре произошло на 61 минуте, когда нападающий Стивен Бергвейн забил с передачи Ханса Хатебура.

Заметим, что следующий матч сборных Польши и Нидерландов в групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года.
Добавим также, команда Нидерландов является соперником украинской сборной по Евро-2020.

Украинские Национальные Новости

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