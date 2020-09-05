Суперник збірної України по Євро-2020 здобув виграш на старті Ліги націй

Зустріч пройшла на стадіоні “Йохан Кройф Арена” в Амстердамі і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдине взяття воріт у грі відбулося на 61 хвилині, коли нападник Стівен Бергвейн забив з передачі Ханса Хатебура.

Зауважимо, що наступний матч збірних Польщі та Нідерландів в груповому етапі Ліги націй відбудеться 18 листопада 2020 року.

Додамо також, команда Нідерландів є суперником української збірної по Євро-2020.