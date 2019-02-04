Соперник сборной Украины по отбору на Евро-2020 получил нового наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Литовский специалист Вальдас Урбонас получил должность главного тренера сборной Литвы по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт Литовской федерации футбола (ЛФФ).
Условия подписанного соглашения между сторонами не разглашаются. Завтра должна состояться специальная пресс-конференция на которой и будет представлен 51-летний Урбонас.
Последним клубом Урбонаса был литовский “Жальгирис”, который наставник покинул ради работы со сборной. Также 51-летний литовец работал с ФК “Тракай”, “Экранас”, латвийским “Спартаком”. Среди достижений стоит отметить получение серебряных медалей чемпионата Литвы-2015.
Добавим также, отборочные матчи между сборными Литвы и Украины на евро-2020 назначены на 7 сентября и 11 октября 2019-го года.