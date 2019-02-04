Суперник збірної України по відбору на Євро-2020 отримав нового наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Литовський фахівець Вальдас Урбонас отримав посаду головного тренера збірної Литви з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт Литовської федерації футболу (ЛФФ).
Умови підписаної угоди між сторонами не розголошуються. Завтра має відбутися спеціальна прес-конференція на якій і буде представлений 51-річний Урбонас.
Останнім клубом Урбонаса був литовський “Жальгіріс”, який наставник покинув заради роботи зі збірною. Також 51-річний литовець працював з ФК “Тракай”, “Екранас”, латвійським “Спартаком”. Серед досягнень варто відзначити здобуття срібних медалей чемпіонату Литви-2015.
Додамо також, відбірні матчі між збірними Литви та України на євро-2020 призначені на 7 вересня і 11 жовтня 2019-го року.