Суперник збірної України по відбору на Євро-2020 отримав нового наставника

Умови підписаної угоди між сторонами не розголошуються. Завтра має відбутися спеціальна прес-конференція на якій і буде представлений 51-річний Урбонас.

Останнім клубом Урбонаса був литовський “Жальгіріс”, який наставник покинув заради роботи зі збірною. Також 51-річний литовець працював з ФК “Тракай”, “Екранас”, латвійським “Спартаком”. Серед досягнень варто відзначити здобуття срібних медалей чемпіонату Литви-2015.

Додамо також, відбірні матчі між збірними Литви та України на євро-2020 призначені на 7 вересня і 11 жовтня 2019-го року.