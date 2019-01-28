Соперник "Динамо" по Лиге Европы усилился российским вратарем "Зенита"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Греческий "Олимпиакос" продлил формирование и усиление состава в зимнем трансферном окне, сообщает УНН со ссылкой на сайт греков.
“Олимпиакос” арендовал российского голкипера питерского “Зенита” Юрия Лодыгина до конца сезона-2018/19. В нынешней кампании Лодыгин не провёл ни одного матча в чемпионате России, 14 раз оставшись в запасе.
Примечательно, что 28-летний кипер начинал карьеру именно в Греции за ФК “Ксанти” (2009 по 2013 годы), а потом перешел в “Зенит” с которым сыграл 164 встречи (157 пропущенных голов) и становился чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков РФ.
Добавим, что греческая команда будет принимать киевское “Динамо” в 1/16 финала Лиги Европы 14 февраля.