Суперник "Динамо" по Лізі Європи підсилився російським воротарем "Зеніту"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Грецький "Олімпіакос" продовжив формування та підсилення складу в зимове трансферне вікно, повідомляє УНН з посиланням на сайт греків.

"Олімпіакос" орендував російського голкіпера пітерського "Зеніту" Юрія Лодигіна до кінця сезону-2018/19. У нинішній кампанії Лодигін не провів жодного матчу в чемпіонаті Росії, 14 раз залишившись в запасі.

Примітно, що 28-річний кіпер розпочинав кар'єру саме в Греції за ФК "Ксанті" (2009 по 2013 роки), а далі перейшов у "Зеніт" з яким відіграв 164 зустрічі (157 пропущених голів) та ставав чемпіоном Росії, володарем Кубку і двох Суперкубків РФ.

Додамо, що грецька команда прийматиме київське "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи 14-го лютого.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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