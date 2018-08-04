Соперник "Динамо" огласил заявку на Лигу чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Вице-чемпион Чехии ФК "Славия" определился с заявкой на будущие поединки третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В заявочный лист клуба вошел 21 футболист:
вратари: Коларж, Вантруба, Коварж;
защитники: Цоуфал, Зелени, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Боржил, Дели, Фридрих, Покорны;
полузащитники: Сикора, Змргал, Гушбауер, Стох, Белуце, Соучек, Алвир;
нападающие: Олайинка, Тецл, Шкода.
Отметим, что первый поединок команд пройдет 7 августа на территории представителя Чехии.
Напомним, "Динамо" также обнародовало свою заявку.