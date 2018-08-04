Суперник "Динамо" оголосив заявку на Лігу чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Віце-чемпіон Чехії ФК "Славія" визначився із заявкою на майбутні поєдинки третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів із київським "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До заявочного листа клубу увійшов 21 футболіст:
воротарі: Даніел Колар, Вантруба, Коварж;
захисники: Цоуфал, Зелени, Нгадеу-Нгаджуі, Кудела, Боржил, Делі, Фридрих, Покорни;
півзахисники: Сікора, Змргал, Гушбауер, Стох, Белуце, Соучек, Алвір;
нападники: Олайінка, Тецл, Шкода.
Відзначимо, що перший поєдинок команд пройде 7-го серпня на території представника Чехії.
Нагадаємо, "Динамо" також оприлюднило свою заявку.