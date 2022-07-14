Сунак и Мордаунт лидируют в гонке за пост премьер-министра Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Риши Сунак и Пенни Мордаунт опережают своих соперников в гонке за место лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом УНН пишет ссылаясь на BВС.
Детали
Во втором туре в голосовании депутатов-консерваторов в четверг (14 июля) бывший канцлер казначейства Сунак получил 101 голос, опередив младшего министра торговли и фаворита букмекеров Мордаунт с 83 голосами. Министр иностранных дел Лиз Трасс заняла третье место с 64 голосами.
Генеральный прокурор Суэлла Браверман выбыла по правилам, исключающим кандидата с наименьшей поддержкой.
Итак голоса поддержки распределились следующим образом:
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- Риши Сунак – 101 голос;
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- Пенни Мордаунт – 83 голоса;
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- Лиз Трасс – 64 голоса;
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- Кэми Баденох – 49 голосов;
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- Том Тугендхат – 32 голоса.
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Дальнейшее голосование запланировано на понедельник, вторник и среду на следующей неделе, пока не будут избраны последние два кандидата.
На данном этапе осталось пять кандидатов на пост премьер-министра.
5 сентября будет объявлен победитель.
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