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Сунак и Мордаунт лидируют в гонке за пост премьер-министра Великобритании

Сунак и Мордаунт лидируют в гонке за пост премьер-министра Великобритании

Киев • УНН

 • 195547 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Риши Сунак и Пенни Мордаунт опережают своих соперников в гонке за место лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом УНН пишет ссылаясь на BВС.

Детали

Во втором туре в голосовании депутатов-консерваторов в четверг (14 июля) бывший канцлер казначейства Сунак получил 101 голос, опередив младшего министра торговли и фаворита букмекеров Мордаунт с 83 голосами. Министр иностранных дел Лиз Трасс заняла третье место с 64 голосами.

Генеральный прокурор Суэлла Браверман выбыла по правилам, исключающим кандидата с наименьшей поддержкой.

Итак голоса поддержки распределились следующим образом:

  • Риши Сунак – 101 голос;
  • Пенни Мордаунт – 83 голоса;
  • Лиз Трасс – 64 голоса;
  • Кэми Баденох – 49 голосов;
  • Том Тугендхат – 32 голоса.

Дальнейшее голосование запланировано на понедельник, вторник и среду на следующей неделе, пока не будут избраны последние два кандидата.

На данном этапе осталось пять кандидатов на пост премьер-министра.

5 сентября будет объявлен победитель.

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