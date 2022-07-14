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Сунак і Мордаунт лідирують у перегонах за посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Сунак і Мордаунт лідирують у перегонах за посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Київ • УНН

 • 195549 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Ріші Сунак та Пенні Мордаунт випереджають своїх суперників у гонці за місце лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великої Британії. Про це УНН пише посилаючись на BВС.

Деталі

У другому турі голосуванні депутатів-консерваторів у четвер (14 липня) колишній канцлер казначейства Сунак отримав 101 голос, випередивши молодшого міністра торгівлі та фаворита букмекерів Мордаунт із 83 голосами. Міністр закордонних справ Ліз Трасс посіла третє місце із 64 голосами.

Генеральний прокурор Суелла Браверман вибула за правилами, що виключають кандидата із найменшою підтримкою.

Отже голоси підтримки розподілились наступним чином:

  • Ріші Сунак - 101 голос;
  • Пенні Мордаунт - 83 голоси;
  • Ліз Трас - 64 голоси;
  • Кемі Баденох - 49 голосів;
  • Том Тугендхат – 32 голоси.

Подальше голосування заплановане на понеділок, вівторок та середу наступного тижня, доки не будуть обрані останні два кандидати.

На даному етапі залишилось п'ять кандидатів на пост прем'єр-міністра.

5 вересня буде оголошено переможця.

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