Сунак і Мордаунт лідирують у перегонах за посаду прем'єр-міністра Великої Британії

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У другому турі голосуванні депутатів-консерваторів у четвер (14 липня) колишній канцлер казначейства Сунак отримав 101 голос, випередивши молодшого міністра торгівлі та фаворита букмекерів Мордаунт із 83 голосами. Міністр закордонних справ Ліз Трасс посіла третє місце із 64 голосами.

Генеральний прокурор Суелла Браверман вибула за правилами, що виключають кандидата із найменшою підтримкою.

Отже голоси підтримки розподілились наступним чином:



Ріші Сунак - 101 голос;



Пенні Мордаунт - 83 голоси;



Ліз Трас - 64 голоси;



Кемі Баденох - 49 голосів;



Том Тугендхат – 32 голоси.



Подальше голосування заплановане на понеділок, вівторок та середу наступного тижня, доки не будуть обрані останні два кандидати.

На даному етапі залишилось п'ять кандидатів на пост прем'єр-міністра.

5 вересня буде оголошено переможця.

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