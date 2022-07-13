Британський уряд у понеділок проголосує вотум довіри самому собі - ВВС

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Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що піде у відставку, як тільки Консервативна партія вибере нового лідера, але Лейбористська партія хотіла отримати вотум недовіри уряду. Уряд заблокував спробу лейбористів.

План лейбористів про вотум недовіри Борису Джонсону та уряду було заблоковано міністрами, які контролюють роботу Палати громад.

Даунінг-стріт заявила, що дасть час для вотуму недовіри уряду, але не прем'єр-міністру.

Але лейбористи звинуватили міністрів у тому, що вони злякалися.

Відповідно до парламентських угод міністри повинні надати депутатам час для голосування на пропозицію офіційної опозиції, що висловлює недовіру уряду.

Додамо

Джонсон оголосив про свою відставку з посади лідера консерваторів у четвер, але сказав, що залишиться на посаді прем'єр-міністра, доки не буде знайдено заміну.

Очікується, що ім'я наступного лідера консерваторів та наступного прем'єр-міністра буде оголошено 5 вересня.