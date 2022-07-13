Британское правительство в понедельник проголосует вотум доверия самому себе - BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Британское правительство проголосует в понедельник вотум доверия самому себе, сообщило BBC в среду после того, как была заблокирована попытка провести его оппозиционной Лейбористской партией, потому что министры возражали против его формулировки, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что уйдет в отставку, как только Консервативная партия выберет нового лидера, но лейбористская партия хотела получить вотум недоверия правительству. Правительство заблокировало попытку лейбористов.
План лейбористов о вотуме недоверия Борису Джонсону и правительству был заблокирован министрами, контролирующими работу Палаты общин.
Даунинг-стрит заявила, что даст время для вотума недоверия правительству, но не премьер-министру.
Но лейбористы обвинили министров в том, что они испугались.
Согласно парламентским соглашениям министры должны предоставить депутатам время для голосования по предложению официальной оппозиции, выражающей недоверие правительству.
Добавим
Джонсон объявил о своей отставке с должности лидера консерваторов в четверг, но сказал, что останется в должности премьер-министра, пока не будет найдена замена.
Ожидается, что имя следующего лидера консерваторов и следующего премьер-министра будет объявлено 5 сентября.