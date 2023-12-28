Сумскую область ночью армия рф обстреляла из минометов

Российские войска ночью обстреляли громаду в Сумской области из минометов, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.

Ночью россияне осуществили минометный обстрел Середино-Будской громады. Зафиксировано 4 взрыва - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.

Детали

По данным ОК "Север", российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Сумской области. Всего в течение суток насчитано 4 обстрела (18 взрывов) из различных видов вооружения. Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.

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