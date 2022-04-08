Сумскую область освободили от российских оккупантов - председатель ОГА

Цитата

"Территория свободна от орков, поэтому если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле. Территория области не является безопасной! Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочинах и не пользуются лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - говорится в сообщении.

Напомним

Житомирскую область освободили от российских оккупантов.