Сумское приграничье россияне атаковали два десятка раз в течение суток

Российские оккупационные войска два десятка раз открывали огонь по пограничникам Сумщины. Под удар попали жители семи общин. Там прозвучало 84 взрыва. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне осуществили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады. - рассказали в ОВА.

Детали

По данным областных властей данным областных властей российские захватчики били:

Белопольская громада: с территории рф осуществлен обстрел из АГС (2 взрыва), минометов (3 взрывы), артобстрел (12 взрывов) и обстрел из FPV дронов-камикадзе (3 взрыва) и пулемета.

Великописаревская громада: враг бил из минометов (17 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (17 взрывов) и артиллерии (2 взрывы).

Хотинская община: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Зноб-Новгородская громада: осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов).

Эсманская община: военные рф вгатили из РСЗО (2 взрыва).

Середино-Будская громада: был обстрел из АГС (10 взрывов).

Напомним,

Ночью российские войска атаковали Сумскую область шесть раз. Обстреляли четыре приграничных населённых пункта, в общей сложности осуществив 6 обстрелов. В регионе зафиксировали 15 взрывов