Сумское приграничье россияне атаковали два десятка раз в течение суток
Киев • УНН
Российские войска 20 раз атаковали Сумскую область, 84 взрыва произошли в семи населенных пунктах, включая минометные, артиллерийские обстрелы и удары с беспилотников.
Российские оккупационные войска два десятка раз открывали огонь по пограничникам Сумщины. Под удар попали жители семи общин. Там прозвучало 84 взрыва. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
В течение дня россияне осуществили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.
Детали
По данным областных властей данным областных властей российские захватчики били:
Белопольская громада: с территории рф осуществлен обстрел из АГС (2 взрыва), минометов (3 взрывы), артобстрел (12 взрывов) и обстрел из FPV дронов-камикадзе (3 взрыва) и пулемета.
Великописаревская громада: враг бил из минометов (17 взрывов).
Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (17 взрывов) и артиллерии (2 взрывы).
Хотинская община: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
Зноб-Новгородская громада: осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов).
Эсманская община: военные рф вгатили из РСЗО (2 взрыва).
Середино-Будская громада: был обстрел из АГС (10 взрывов).
Напомним,
Ночью российские войска атаковали Сумскую область шесть раз. Обстреляли четыре приграничных населённых пункта, в общей сложности осуществив 6 обстрелов. В регионе зафиксировали 15 взрывов
Сумское приграничье россияне атаковали два десятка раз в течение суток
Российские войска 20 раз атаковали Сумскую область, 84 взрыва произошли в семи населенных пунктах, включая минометные, артиллерийские обстрелы и удары с беспилотников.
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